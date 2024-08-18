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Спутники показали быстрое таяние ледяных шапок архипелага Шпицберген
Ледяные шапки архипелага Шпицберген 9 августа 2024 года
Ледяные шапки архипелага Шпицберген 9 августа 2024 года
// NASA Earth Observatory

CentralAsia (CA) -  Летом 2024 года ледяные шапки обширного полярного архипелага Шпицберген в Северном Ледовитом океане подверглись экстремальному таянию, вызванному исключительно высокими температурами воздуха, пишет Naked Science.

В конце июля и начале августа 2024 года температура у архипелага Шпицберген держалась на уровне около четырех градусов Цельсия, что выше среднего значения для этой части света.

Климатологи из Льежского университета Ксавье Феттвайса сообщили, что 23 июля 2024-го ледяные шапки Шпицбергена побили рекорд суточного таяния поверхности.

Быстрое таяние льда продолжались в августе. В Лонгйире, административном центре норвежской провинции Свальбард (архипелаг Шпицберген), 11 августа температура достигла 20,3 градуса Цельсия, что стало самой высокой температурой августа за всю историю наблюдений.

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