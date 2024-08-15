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Украина не причастна к подрыву «Северных потоков», - советник президента Подоляк
Предыстория: Операцией подрыва «Северных потоков» руководил Залужный, - The Wall Street Journal

CentralAsia (CA) -  Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отрицает причастность Киева к подрыву «Северных потоков» и заявляет, что это сделала Россия. Об этом он сообщил в комментарии агентству Reuters.

«Такой акт может быть осуществлен только при наличии обширных технических и финансовых ресурсов. И кто всем этим обладал на момент бомбардировки? Только РФ», - заявил Подоляк.

Он отметил, что Украина не получила от взрывов никакого стратегического или тактического преимущества.

«Украина не имеет никакого отношения к взрывам на «Северном потоке», - сказал советник Зеленского.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что операцию по подрыву «Северных потоков» подготовила группа высокопоставленных украинских офицеров и бизнесменов. Собеседники издания сказали, что Владимир Зеленский изначально одобрил план, но позже отдал приказ прекратить операцию. По их словам, операцией руководил бывший главком ВСУ Валерий Залужный.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2», который еще не был введен в эксплуатацию, произошли 26 сентября 2022 года. Дания, Германия и Швеция начали совместное расследование. В феврале 2024 года Дания и Швеция объявили, что прекращают расследование.

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