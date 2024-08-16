В Монголии значительно снижается основная причина детской смертности в мире

CentralAsia (MNG) - Шесть лет спустя: последствия внедрения PCV13 в Монголии

Streptococcus pneumoniae (пневмококк) является основной причиной детской смертности во всем мире. Несмотря на то, что к марту 2023 года пневмококковые конъюгированные вакцины (ПКВ) были введены в 168 странах, в некоторых странах с высоким бременем болезни и низким и средним уровнем дохода доступ к вакцинам отстает. В отсутствие надзора за инвазивными пневмококковыми заболеваниями данные исследований носительства остаются важнейшим показателем для определения эффекта введения ПКВ. В настоящее время имеются ограниченные данные о влиянии ПКВ в Азиатско-Тихоокеанском регионе и еще меньше данных о долгосрочном наблюдении.

Монголия — страна в Азии с уровнем дохода ниже среднего, численность населения которой составляет около 3,4 миллиона человек. В Монголии существует большое количество факторов риска респираторных и пневмококковых заболеваний, что побудило правительство Монголии поэтапно ввести 13-валентную ПКВ (ПКВ13) в национальную программу иммунизации с 2016 года. Для оценки воздействия внедрения ПКВ13 правительство Монголии наладило сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Детским научно-исследовательским институтом Мердока (MCRI). Совместно с Национальным исследовательским центром инфекционных заболеваний, а также персоналом больниц и центров семейного здоровья группа провела большую работу, охватывающую почти десятилетие. Оценка внедрения вакцины включала расширенную программу надзора за пневмонией в больницах и три обследования на предмет носительства в обществе.

Больничное наблюдение продемонстрировало положительное влияние вакцины PCV13 на госпитализацию с тяжелой пневмонией, особенно в округах, где на момент введения вакцины проводилась наверстывающая кампания. Первые два исследования носительства среди населения, в которых сравнивался период до введения PCV13 (2015 г.) с периодом в один год после введения PCV13 (2017 г.), выявили 50%-ное снижение носительства серотипа PCV13 у младенцев и детей ясельного возраста с доказательствами замены серотипа (увеличение серотипов, не относящихся к PCV13) у детей ясельного возраста.

В Монголии существует структурированная система общественного здравоохранения с семейными медицинскими центрами, оказывающими первичную медицинскую помощь на уровне подрайона. Врачи и медсестры в семейных медицинских центрах отслеживают здоровье ключевых групп населения, включая беременных женщин, младенцев, детей и пожилых людей. Врачи и медсестры определяли младенцев и малышей, подходящих для исследования. Семейные медицинские центры были выбраны для исследования случайным образом, чтобы отразить тип жилья подрайона. Набирая детей, обращающихся за медицинской помощью в нескольких подрайонах, мы смогли охватить надежную подгруппу городского населения, представляющую районы с несколькими типами жилья и учитывающую различные формы обращения за медицинской помощью в сообществе.

Сотрудничество между монгольскими и австралийскими исследователями предоставило доказательства существенных изменений в здоровье детей в Монголии. Это исследование предоставило доказательства существенного влияния PCV на носительство пневмококка в течение шести лет после внедрения PCV13 в Монголии. Сокращение носительства серотипа PCV13 в Монголии, вероятно, приведет к снижению пневмококковой заболеваемости среди населения. Мы также выявили сохранение некоторых серотипов вакцины и выявили появляющиеся заменяющие серотипы. Такие результаты подчеркивают необходимость постоянных исследований по надзору за носительством, особенно при отсутствии надзора за инвазивными пневмококковыми заболеваниями. Это исследование вместе с результатами программы надзора в больнице привело к включению PCV в Закон об иммунизации Монголии.

Такие данные могут быть использованы для информирования о стратегиях вакцинации, особенно по мере того, как на рынок продолжают поступать новые формулы PCV. Постоянная переоценка программ вакцинации с учетом таких данных о носительстве имеет жизненно важное значение для улучшения результатов в области здравоохранения детей во всем мире, особенно с учетом глобальных показателей заболеваемости и смертности от инвазивных пневмококковых заболеваний, таких как пневмония.

источник: middleasiannews.com

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