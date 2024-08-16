Конная лучница из Бурятии прошла стажировку у монгольского мастера

CentralAsia (MNG) - В Монголии находится одна из лучших в мире школ конной стрельбы из лука «Намнаа».

Накануне в этой школе прошла стажировку конная лучница из Бурятии Татьяна Мылзенова.

Как известно, конная стрельба из лука - это вид стрельбы из лука, который включает в себя стрельбу стрелами верхом. Соответственно конный лучник - это человек, который занимается конной стрельбой из лука.

Именно эта стрельба была одной из боевых основ непобедимой армии Чингисхана. Сейчас же это стремительно набирающий популярность во всем мире вид спорта. Центром конной стрельбы из лука в России считается Калмыкия.

- Главной целью поездки в Монголию было посещение тренировочного лагеря, обучение у лучшего конного лучника Монголии Алтана Нергуи, основателя академии «Намнаа», - рассказала Татьяна Мылзенова в своих соцсетях. - Крутейшие конные лучники, на которых я смотрела снизу вверх как на небожителей, в жизни оказались очень простыми людьми без намека на какое-то чванство и хвастовство. Жили мы в юртах, в спартанских условиях, без мягких кроватей и благ цивилизации, питались из общего котла, жили и тренировались как одна большая дружная семья.

источник: middleasiannews.com

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