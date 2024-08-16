Китайский консорциум выиграл конкурс на генеральный план нового Хархорума в Монголии

CentralAsia (MNG) - Консорциум китайских компаний выиграл международный конкурс на разработку генерального плана нового города в Монголии под названием Новый Хархорум.

Хархорум — столица Монгольской империи в 1235—1260 годах.

После изгнания монголов из Китая (1368) остатки юаньского руководства в конечном итоге обосновались в Хархоруме, но в 1388 году минские войска разорили и разрушили город. Теперь потомки тех минцев создадут новый Хархорум.

Объединенная команда Китайской дорожно-мостовой корпорации, Китайского института проектирования и исследований в области строительства и Китайского института планирования и проектирования автомобильных дорог связи обошла 76 проектных и конструкторских групп со всего мира и заняла первое место.

Соревнование, спонсируемое правительством Монголии, открылось в апреле этого года в ответ на перенаселенность и пробки в столице Улан-Баторе, где проживает более половины населения страны.

Новый город Хархорум будет располагаться на 189 363 гектарах земли в долине реки Орхон, примерно в 300 км (186,4 мили) к югу от Улан-Батора. Его цель — снизить перенаселенность столицы и способствовать устойчивому развитию региона.

Победивший консорциум получает главный приз в размере 750 миллионов тугриков (221 000 долларов США). Правительство Монголии выбрало команду городских планировщиков и архитекторов из США, Южной Кореи, Польши и Германии для судейства конкурса.

Создание нового города является одной из целей долгосрочной политики развития Монголии «Видение 2050».

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа сказал: «Мы сможем восстановить город Новый Хархорум, если правительство и народ объединятся и будут усердно работать ради одной цели».

источник: middleasiannews.com

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