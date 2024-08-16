Будет реализована вторая фаза проекта STREAM+ «Устойчивое управление экосистемой и сельским хозяйством в Монголии»

CentralAsia (MNG) - Проект «Устойчивое управление экосистемами и сельским хозяйством для развития сельских районов в Монголии» /STREAM+/ совместно финансируется Европейским Союзом и Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и будет реализовываться до 2028 года GIZ и ФАО в сотрудничестве с Министерством окружающей среды и изменения климата Монголии.

Проект «Устойчивое управление экосистемой и сельским хозяйством для развития сельских районов в Монголии» (STREAM+) стартовал после подписания Соглашения о многостороннем партнерском вкладе для реализации проекта сотрудничества. Проект направлен на укрепление усилий Монголии по переходу к зеленой и цифровой экономике для инклюзивного и устойчивого развития страны.

Конкретные цели:

Улучшенная нормативная и/или политическая база для обеспечения устойчивого, климатически чувствительного и гендерно-инклюзивного управления лесами и сельским хозяйством; Принятие комплексного управления ландшафтом с акцентом на сельское хозяйство и лесное хозяйство для решения проблем продовольственной системы и изменения климата; Разработка и укрепление отдельных устойчивых и климатически устойчивых цепочек создания стоимости в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве; Расширение возможностей ТПО для удовлетворения потребностей рынка труда.

Все мероприятия проекта будут включать в себя устойчивые, климатически устойчивые подходы, управление рисками стихийных бедствий и гендерный учет.

Первая фаза проекта, проект STREAM, была успешно реализована в 2021-2024 годах с целью повышения потенциала монгольских общин для внедрения инновационного и устойчивого долгосрочного управления ландшафтом для решения проблем продовольственной системы и климатических стрессов. Вот некоторые из достижений проекта:

Проект STREAM поддержал пересмотр Закона о лесном хозяйстве.

Организованы пропагандистские мероприятия для повышения осведомленности о важности мер по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним, в которых приняли участие 24 500 детей и молодежи.

Всего было искусственно осеменено 1160 голов крупного рогатого скота породой Ред Ангус для цепочки создания стоимости мяса, а также организованы мероприятия по важности разведения животных среди скотоводов. Результаты напрямую способствуют развитию агроэкологической цепочки создания стоимости за счет сокращения численности животных при одновременном повышении производительности и создании возможностей для более быстрой коммерческой прибыли для скотоводов, тем самым создавая систему поставок продовольствия, адаптированную к изменению климата.

Более 400 учеников начальных школ в сомоне Биндэр аймака Хэнтий смогли насладиться молочными продуктами на обед с 2022 года. Проект оказал поддержку местной женской группе, разработав короткую молочную цепочку для производства 5 молочных продуктов (молоко с медом, йогурт, сметана, ванильный творог, кислый напиток).

источник: middleasiannews.com

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