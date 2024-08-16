Актер Сон Хе-Кё пожертвовала 10 000 путеводителей корейскому историческому месту в Монголии

CentralAsia (MNG) - Актер Сон Хе-Кё и профессор Женского университета Сонгшин Со Кён-Дук пожертвовали 10 000 путеводителей Мемориальному парку доктора Ли Тэ Джуна в Улан-Баторе, Монголия, в честь Дня освобождения Кореи в четверг.

Профессор Со в тот же день поделился этой новостью в своих социальных сетях, приложив фотографии себя и Сон, а также путеводители, которые они пожертвовали за последние 13 лет.

Ли Тэ-Джун (1883-1921) был врачом и борцом за независимость, который отправился в Монголию в 1914 году и открыл больницу для практики современной медицины и основал антияпонские движения с местными патриотами. Его мемориальный парк в Монголии был основан в 2001 году.

В этом году путеводители были созданы на корейском и монгольском языках и уже выставлены в мемориальном парке, сказал профессор Со.

«Мы посчитали, что настало подходящее время пожертвовать путеводители, чтобы помочь распространить информацию о борце за независимость, учитывая рост числа корейских туристов в Монголии», — написал он в посте.

Он также отметил, что исторические места независимости Кореи, расположенные за рубежом, как правило, не сохраняются должным образом, и выразил пожелание, чтобы этот проект повысил осведомленность.

В общей сложности Сон и Со вместе пожертвовали корейские путеводители и вывески 37 зарубежным корейским историческим местам.

Со сделал путеводитель по мемориальному парку доктора Ли Тэ Джуна доступным для скачивания онлайн, наряду с другими материалами, которые пара пожертвовала в прошлом.

источник: middleasiannews.com

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