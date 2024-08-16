В январе-июле 2024 года внешнеторговый оборот Монголии вырос на 14,2%

CentralAsia (MNG) - В январе-июле 2024 года внешнеторговый оборот Монголии составил 15,7 млрд долларов США, что на 14,2% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом в четверг сообщил Национальный статистический комитет страны.

По данным ведомства, за указанный период положительное сальдо внешнеторгового баланса Монголии достигло 2,9 млрд долларов, что главным образом объясняется ростом экспорта минеральных продуктов, в том числе угля.

По сообщению Национального статистического комитета Монголии, в первые семь месяцев 2024 года Монголия осуществляла торговлю с 153 странами. На Китай пришлось 92,2% от общего объема экспорта страны. Кроме того, Китай на сегодняшний день по-прежнему остается основным импортером монгольских товаров.

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