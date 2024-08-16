Команда старшеклассников из Монголии завоевала серебряные медали на первой Международной олимпиаде по ИИ

CentralAsia (MNG) - Подведены итоги первой Международной олимпиады по искусственному интеллекту (IOAI 2024) среди старшеклассников. Мероприятие прошло в Болгарии с 9 по 15 августа. Сборная Монголии показала лучший результат в научном туре конкурса и завоевала серебряные медали.

Помимо нашей страны, серебряные медали в категории «Науки» завоевали команды Китая, Вьетнама, Венгрии и Эстонии. Бронзовые медали завоевали Болгария, Румыния, Канада, Малайзия и Иран, а золотые медали завоевали Сингапур, Польша и Литва.

В команде:

ИРМУУН Чинбат, (средняя школа «Эрхэт эрдэм»).

ТЭНУУН Эрдэнэбаяр, (средняя школа «Хобби».).

БАТСУХ Намсрайжав, (средняя школа «Оюунлаг».).

ЭНГУУН Тувшинбаяр, (средняя школа «Сант».).

Всего в Олимпийских играх приняла участие 41 команда из 33 стран.

В финале сборная Монголии встретились с талантливыми школьниками из 39 стран, включая Китай, Японию, Канаду, Швецию, Нидерланды, США и другие.

Состязание IOAI 2024 состояло из двух этапов: научного и практического. В первом раунде старшеклассники решали три задачи, имитирующие реальные научные исследования в области ИИ, используя навыки программирования, знание библиотек Python и понимание основ машинного обучения.

Во втором туре команды занимались разработкой и проведением экспериментов о поведении программного обеспечения ИИ: ChatGPT, Dalle-2 и других.

Совет олимпиады по ИИ будет заниматься развитием олимпийских соревнований по ИИ в мире в следующем году, отбором команд и коллаборациями с ведущими компаниями в сфере ИИ. Следующая олимпиада IOAI 2025 пройдет в Китае.

источник: middleasiannews.com

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