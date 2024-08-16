Монголия примет Всемирный женский форум 2024 года

CentralAsia (MNG) - Монголия как государство закрепила в своей Конституции приверженность правам человека, свободе, справедливости и поощрению гендерного равенства в политической, социальной, культурной и экономической сферах. Более того, 2024 год знаменует столетие со дня основания Федерации женщин Монголии. Поэтому под эгидой президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа 22–23 августа 2024 года в Улан-Баторе (Монголия) будет созван Всемирный женский форум с целью проведения конструктивного диалога о важности расширения прав и возможностей женщин, гендерного равенства, изменения климата и эффективной реализации Целей устойчивого развития. Об этом говорится в концептуальном документе МИД Монголии.

Расширение прав и возможностей женщин и гендерное равенство имеют жизненно важное значение для построения справедливых, инклюзивных, процветающих и мирных обществ повсюду. Они являются ключевой частью достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) к 2030 году.

ЦУР 5 призывает нас достичь гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех женщин и девочек к 2030 году — срок, который быстро приближается. Прошло 29 лет с момента принятия «Пекинской декларации и платформы действий» на Четвертой всемирной конференции по положению женщин в Пекине в 1995 году. Однако ее реализация остается недостаточной. Согласно гендерной статистике, основными проблемами, с которыми сталкиваются женщины, являются расширение их участия в процессе принятия решений, содействие занятости женщин и повышение их экономических возможностей.

Создание мира, свободного от гендерного неравенства, является нашей общей целью, и наша коллективная обязанность и ответственность — сотрудничать в ее реализации. Мир должен осознать, что участие и лидерство женщин необходимы для решения самых насущных проблем, таких как изменение климата и бедность.

Основная часть Всемирного женского форума состоит из сессии открытия, пленарного заседания, сессии закрытия и последующих шести тематических сессий.

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