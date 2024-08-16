И.о. госсекретаря МИД принял руководителя программы МОМ в Монголии

CentralAsia (MNG) - 15 августа 2024 года исполняющий обязанности государственного секретаря Министерства иностранных дел Мөнхтушиг Лханаажав встретился с Дэниелом Квеку Самом, руководителем программы Международной организации по миграции (МОМ) ООН в Монголии. Об этом сообщили в МИД Монголии.

На встрече обсуждались вопросы укрепления сотрудничества между Монголией и МОМ, будущие совместные проекты и программы. Также состоялся обмен мнениями о сотрудничестве и поддержке граждан Монголии, проживающих за рубежом, и организаций, созданных по их инициативам.

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