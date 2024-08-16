Украинские войска взяли 102 российских пленных в Курской области РФ , - глава СБУ

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CentralAsia (CA) - Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк 16 августа сообщил, что за вчерашний день в Курской области РФ в плен было захвачено 102 российских пленных.

«Вчера нами была проведена филигранная операция, в результате которой 102 россиянина попали в плен. Мы в перспективе уже думаем о том, как максимально эффективно воспользоваться этим, чтобы вернуть наших защитников домой», — цитирует Малюка пресс-служба СБУ.

По его словам, среди пленных есть офицеры и представители подразделения «Ахмат».

Сейчас с пленными РФ работают военная контрразведка и следователи СБУ, сказал Малюк на брифинге в четверг. После того как пленные предоставят исчерпывающие показания и с ними будут проведены все предусмотренные законом процедуры со стороны ГУР и СБУ, украинская сторона сможет вести переговоры по их обмену с РФ, добавил он.

Газета Financial Times в четверг писала, что после захвата значительного числа российских пленных в Курской области Россия и Украина начали переговоры об обмене.

Российские власти официально не комментировали информацию о российских пленных в Курской области.

С 6 августа ВСУ начали наступление в Курской области. 9 августа в области ввели режим ЧС федерального уровня. 10 августа Национальный антитеррористический комитет РФ ввел в Белгородской, Курской и Брянской областях режим КТО. 12 августа в Краснояружском районе Белгородской области, граничащем с Украиной, началась эвакуация.