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Первый случай заражения оспой обезьян зафиксировали за пределами Африки

CentralAsia (CA) -  Власти Швеции заявили, что зарегистрировали заболевание обезьяньей оспой (mpox) на территории страны. Об этом сообщает «Би-би-си».

Это первый случай выявления вируса за пределами Африки с начала новой вспышки эпидемии в конце 2023 года.

Как пояснили власти, заболевший заразился во время поездки в Африку.

Всемирная организация здравоохранения 14 августа объявила распространение обезьяньей оспы «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение».

Новая вспышка обезьяньей оспы продолжается в Африке с сентября 2023 года. На континенте были зафиксированы 13,7 тысячи случаев, 456 человек умерли.

В 2022 году в Африке также была вспышка оспы обезьян, и ВОЗ тоже объявляла чрезвычайную ситуацию международного значения. Та вспышка была вызвана менее опасным штаммом, чем нынешняя.

Заболевание вызывает симптомы, похожие на грипп, поражения кожи и может привести к летальному исходу: четыре из 100 случаев заканчиваются смертью.

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