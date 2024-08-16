Медики Индии объявили забастовку после изнасилования и убийства врача

CentralAsia (CA) - Индийская ассоциация медиков (IMA) объявила общенациональную забастовку после изнасилования и убийства врача-стажёра в государственной больнице RG Kar в Калькутте, сообщает The Times of India.

31-летняя аспирантка была изнасилована и убита при исполнении служебных обязанностей. Полуобнажённое тело обнаружили утром 9 августа в зале для семинаров больницы. Сообщается, что врач-стажёр уснула там после 36-часовой рабочей смены. На теле женщины обнаружили многочисленные ранения и следы от удушения.

По подозрению в преступлении арестовали гражданского волонтёра полиции Калькутты. По информации полицейского, следы крови и кожи, обнаруженные под ногтями жертвы, полностью совпали с ДНК подозреваемого и соответствовали травмам, полученным им во время нападения.

Это убийство потрясло как медицинское сообщество, так и всю страну. В начале недели многие государственные больницы в городах Индии приостановили работу всех служб, кроме отделений неотложной помощи, а младшие врачи вышли на улицу в знак протеста, требуя справедливости для жертвы.

Хотя протесты были в основном мирными, они были омрачены столкновениями между полицией и небольшой группой неизвестных мужчин, ворвавшихся в больницу RG Kar, где произошло убийство врача, и разгромивших отделение неотложной помощи.

Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. В ходе столкновения были повреждены несколько полицейских машин.

Небольшие акции протеста прошли также во многих других индийских городах — в частности, в Дели, Хайдарабаде, Мумбаи и Пуне.

Премьер-министр Нарендра Моди призвал к строгому наказанию за преступления против женщин.

«Как общество мы должны задуматься о том, какие зверства совершаются в отношении наших матерей, дочерей и сестер. В стране возмущение по этому поводу. Я чувствую это возмущение», — сказал в четверг Моди в обращении к нации по случаю очередного Дня независимости.

«Преступления против женщин должны быть быстро расследованы; чудовищное поведение против женщин должно быть сурово и быстро наказано», — подчеркнул он.