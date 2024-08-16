Главком ВСУ объявил о создании военной комендатуры в Курской области РФ

Александр Сырский

CentralAsia (CA) - В Курской области России, где продолжается наступление украинской армии, создана военная комендатура. Об этом на заседании ставки верховного главнокомандующего объявил главком ВСУ Александр Сырский.

По его словам, комендатура «должна обеспечить правопорядок, а также все нужды местного населения». Ведомство возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.

Сырский заявил, что по состоянию на 15 августа ВСУ продвинулись на разных направлениях в Курской области на расстояние от 500 метров до 1,5 километров и теперь под контролем украинской армии находятся 82 населенных пункта на площади 1150 квадратных километров. Всего с начала операции ВСУ продвинулись на 35 километров вглубь территории Курской операции, добавил главком.

Минобороны РФ в своей сводке 15 августа сообщило, что российская армия вернула контроль над селом Крупец в Курской области, а также отразила атаки ВСУ в районах Кремяного, Русской Конопельки, Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки.

С 6 августа ВСУ начали наступление в Курской области. 9 августа в области ввели режим ЧС федерального уровня. 10 августа Национальный антитеррористический комитет РФ ввел в Белгородской, Курской и Брянской областях режим КТО. 12 августа в Краснояружском районе Белгородской области, граничащем с Украиной, началась эвакуация.