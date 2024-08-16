В России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М, один пилот погиб

CentralAsia (CA) - Бомбардировщик Ту-22М3 вечером 15 августа потерпел крушение в Иркутской области России, сообщило Минобороны РФ. Самолет упал в Черемховском районе, к северо-западу от Иркутска.

«15 августа 2024 года в Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3. Экипаж катапультировался… Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность»,— сказали в Минобороны.

Первоначально сообщалось, что все четверо членов экипажа найдены живыми. Однако позже губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале сообщил, что один из летчиков погиб. Остальные пилотов получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

По информации «Ъ», бомбардировщик вылетел с авиабазы «Белая» в Усольском районе Иркутской области. На базе дислоцирован авиационный полк, имеющий на вооружении именно Ту-22М3.

Бомбардировщик Ту-22М3 оснащен крылатыми ракетами Х-22 и Х-32 и способен наносить удары с большого расстояния.