Российские войска подошли вплотную к Покровску, власти призывают жителей эвакуироваться
- Азия и мир, политика
- 12:25, 16 августа 2024
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CentralAsia (CA) - Армия РФ «почти подошла вплотную» к городу Покровск Донецкой области. Об этом заявил глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.
«Видим, что сегодня враг почти подошел вплотную к нашей громаде, к городу Покровск. Только чуть больше 10 километров от окраин города», - говорит он в видеообращении.
Добряк призвал жителей эвакуироваться.
Российские военкоры 15 августа сообщали, что российские части взяли село Орловка и вошли на окраины села Гродовка. От этих населенных пунктов до Покровска остается около 13 км.
Покровск – важный транспортный узел на западе Донецкой области.
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