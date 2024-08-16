Российские войска подошли вплотную к Покровску, власти призывают жителей эвакуироваться

CentralAsia (CA) - Армия РФ «почти подошла вплотную» к городу Покровск Донецкой области. Об этом заявил глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.

«Видим, что сегодня враг почти подошел вплотную к нашей громаде, к городу Покровск. Только чуть больше 10 километров от окраин города», - говорит он в видеообращении.

Добряк призвал жителей эвакуироваться.

Российские военкоры 15 августа сообщали, что российские части взяли село Орловка и вошли на окраины села Гродовка. От этих населенных пунктов до Покровска остается около 13 км.

Покровск – важный транспортный узел на западе Донецкой области.