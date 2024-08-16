В Москве ночь на 16 августа стала самой холодной за 20 лет

CentralAsia (CA) - Ночь на 16 августа в Москве стала самой холодной за последние 20 лет, минимальная температура составила 9,6 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве минимальная температура за ночь составила плюс 9,6 — это самая низкая ночная температура за все лето. Кроме того, так прохладно в ночь на 16 августа не было последние 20 лет, тогда минимум составил плюс 8,1 градуса», — сказал синоптик.

По его словам, в Московской области наблюдались «сентябрьские показатели»: холоднее всего было в Михайловском — 5,2 градуса, на метеостанциях в Черустях — 5,4, Подмосковной — 5,5 и Ново-Иерусалиме — 5,6 градуса.

На выходных ночи в столице станут теплее, прогнозируется температура воздуха от 10 до 15 градусов, добавил Тишковец.