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В Казахстане с начала года выявлено более 1,2 тыс. случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) -  С начала года в Казахстане выявлено 1 290 случаев коронавирусной инфекции, сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В большинстве случаев заболевание протекает в легкой форме, поэтому роста госпитализаций нет, летальных исходов не зафиксировано.

И.о. главного государственного санитарного врача подписал постановление, которым установлен обязательный масочный режим для медработников, работа «фильтров» на входе в медучреждения, а беременные и дети до года с проявлением ОРВИ и гриппа должны быть обслужены на дому в первую очередь.

Также, согласно постановлению, вакцинации от гриппа начнется с 1 сентября.

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Коронавирус в Казахстане
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