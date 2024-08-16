Холодная и дождливая осень ожидается в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Согласно консультативному прогнозу синоптиков, осень в Казахстане ожидается холодной и дождливой. В частности, температура начнет понижаться уже в сентябре, а в октябре и ноябре почти на всей территории страны будет много осадков.

По данным «Казгидромета», теплая погода с минимальным количеством осадков продержится только в первой декаде сентября, затем будет наблюдаться частая смена атмосферных фронтов, что приведет к неустойчивым погодным условиям на большей части республики – ожидаются дожди, порывистый ветер и частые колебания температуры воздуха, а в северных регионах ночью возможны заморозки до 1-7°С. На юге осадков прогнозируется меньше нормы, температурный фон останется относительно теплым. Однако в течение месяца температура постепенно понизится: ночью от +15+23°С до +3+10°С, а днем от +25+35°С до +15+23°С.

В целом в сентябре средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1° на большей части республики, около нормы – на западе, в горных районах востока и юго-востока. Количество осадков прогнозируется около нормы и больше нормы на большей части Казахстана, меньше нормы – в южных регионах.

В октябре и ноябре температура воздуха на основной части Казахстана будет ниже, по сравнению с прошлыми годами, а количество осадков будет на уровне нормы и больше почти во всех регионах, за исключением юго-запада и центра республики, где осадков ожидается меньше нормы.

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