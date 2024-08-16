Казахстан не будет «слепо следовать» санкциям против России, - вице-премьер РК

Серик Жумангарин

CentralAsia (KZ) - Заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин заявил, что страна проводит новую политику в отношении западных санкций против России. Казахстан не будет «слепо следовать» ограничениям, если это ставит под удар интересы страны, сказал Жумангарин в интервью Bloomberg.

По словам вице-премьера, некоторые санкции непропорционально навредили Казахстану. Он отметил, что попавшие под санкции США компании закрываются. При этом западные государства, сказал чиновник, мало что сделали для компенсации ущерба. «Мы не допустим, чтобы нашим производителям запретили торговлю»,— добавил Жумангарин.

В беседе с Bloomberg Серик Жумангарин заявил, что Казахстан не присоединился к запрету на продажу шарикоподшипников, у которых есть как военное, так и гражданское применение. Он пояснил, что местный завод производит шарикоподшипники по спецификации, которая традиционно используется только в Восточной Европе и странах бывшего СССР.

Bloomberg отмечает, что ранее высокопоставленные чиновники Казахстана не критиковали вводимые Западом санкции против России. Казахстан не присоединялся к санкциям, но старался соблюдать все ограничения, пишет агентство. В целом, отметил Серик Жумангарин, страна продолжает следовать основным санкциям.

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