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США анонсировали новый пакет военной помощи Украине
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Власти США намерены выделить Украине новый пакет военной помощи в ближайшие недели, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Что войдет в этот пакет, он не уточнил.

«Мне нечего сообщить вам сегодня, но вы увидите, что мы продолжим выделять новые пакеты военной помощи Украине в следующие недели»,— сказал Кирби в интервью телеканалу MSNBC. Точные сроки чиновник не назвал.

Накануне Politico сообщила, что администрация США прорабатывает вопрос поставок Украине ракет большой дальности. По данным газеты, речь идет о боеприпасах воздушного базирования, которые можно запускать с американских истребителей четвертого поколения на расстояние более 300 км,— ракетах JASSM. Пентагон заявил, что ему неизвестно об этом. Поставки оружия обсуждаются на фоне боев с ВСУ в Курской области, которые длятся с 6 августа.

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