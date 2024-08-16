Помощь США Украине с начала конфликта превысила $174 млрд

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CentralAsia (CA) - Минобороны, Госдепартамент и Агентство США по международному развитию представили совместный отчет о деятельности американского правительства по вопросам украинского конфликта.

Согласно докладу, общая сумма расходов США на поддержку Украины и укрепление НАТО с февраля 2022 года составила $174,19 млрд. При этом в отчете говорится, что на данный момент у украинской армии недостаточно боеприпасов, чтобы проводить «крупномасштабное противодействие», а не только оборонительные операции.

В сумму $174,19 млрд входит согласованный в апреле пакет помощи в размере $61 млрд. «Прогнозируемые пожертвования боеприпасов достаточны для краткосрочных целей, но могут не поддержать среднесрочные наступательные цели»,— говорится в отчете. В нем поясняется, что украинская армия в особенности не имеет достаточно артиллерии, средств ПВО и дальнобойных средств поражения. В отчете преимуществом российской стороны названо «воздушное и наземное пространство».

9 августа Минобороны США сообщило о 63-м пакете помощи Украине размером $125 млн начиная с 2019 года. В него вошли боеприпасы для РСЗО Himars, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, ракеты TOW и боевые машины HMMWV. По данным на 9 августа, США передали Украине более 40 артиллерийских ракетных систем, более 200 гаубиц калибра 155 мм и более 3 млн снарядов калибра 155 мм, более 800 тыс. снарядов калибра 105 мм, более 400 тыс. снарядов калибра 152 мм.