Дожди, град и усиление ветра ожидаются в Казахстане в выходные

CentralAsia (KZ) - В ближайшие дни, с 17 по 19 августа, на большей части Казахстана под влиянием северо-западного циклона ожидаются дожди с грозами, шквалистым ветром, в северной половине возможен град, сообщает «Казгидромет».

Сильные дожди ожидаются 17 и 19 августа на северо-западе, 18-19 августа на севере, востоке и юго-востоке Казахстана.

На западе республики ночью +10+20°С, днем температура повысится до +25+33°С, на северо-западе и севере страны ночью +8+18°С, днем +15+23°С, в центре ночью +8+18°С, днем +20+28°С, на востоке ночью +10+18°С, днем ожидается понижение температуры до +18+28°С. На юге республики температура также понизится ночью до +13+20°С, днем будет +28+36 °С, на юго-востоке понижение ночью до +13+20°С, днем до +23+30°С.

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