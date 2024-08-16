Смерть звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри: Пятерым лицам предъявили обвинения

CentralAsia (CA) - Полиция Лос-Анджелеса, США назвала пятерых обвиняемых по делу о смерти актера Мэттью Перри, наиболее известного по роли в сериале «Друзья» и скончавшегося в прошлом году от передозировки наркотиков. В их числе личный помощник звезды и двое его докторов.

Как сообщает «Би-би-си» со ссылкой на полицию, начатое в мае расследование выявило «широкую подпольную преступную сеть» поставщиков наркотиков, в огромных количествах распространявших кетамин.

Тело 54-летнего Перри было обнаружено у него дома в Лос-Анджелесе в октябре. Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала наличие в крови актера высокой концентрации кетамина — наркотического вещества, оборот которого строго контролируется государством, — передозировка которым и привела к летальному исходу.

«[Названные] обвиняемые воспользовались зависимостью господина Перри с целью личного обогащения, — заявил в четверг прокурор США Мартин Эстрада. — Они знали, что для господина Перри их действия представляют большую опасность, но все равно совершили задуманное».

Трое обвиняемых, в том числе личный помощник Перри, уже признали свою вину по обвинению в хранении наркотиков.

Двух других — одного из врачей кинозвезды и наркодилершу, проходящую под псевдонимом «Королева кетамина», — в четверг арестовали.

Кетамин — мощное обезболивающее средство — используется в лечении тяжелой депрессии, тревожного расстройства и сильных болей.

Близкие погибшего актера рассказали следователям, что Перри проходил курс инфузионной терапии кетамином, однако последний сеанс был проведен более чем за неделю до его смерти.

Согласно заключению судмедэкспертов, период полураспада кетамина в организме человека слишком короток, а потому на последствия инфузионной терапии результат посмертных анализов списать никак нельзя.

По словам проводившего экспертизу токсиколога, концентрация кетамина в организме актера была сравнима с аналогичным показателем при общей анестезии.

В обвинительном заключении, переданном в федеральный суд, подробно описана запутанная схема приобретения наркотиков, которая, по мнению обвинителей, в конечном итоге и привела к смерти Перри.