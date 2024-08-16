Дочь бывшего премьер-министра стала самым молодым премьером Таиланда

Пэтонгтарн Чинават

CentralAsia (CA) - Лидер партии «Пхыа Тхаи» и дочь экс-премьера Таиланда Таксина Чинавата - Пэтонгтарн Чинават - избрана премьер-министром страны, сообщает в пятницу Bangkok Post.

37-летняя Чинават стала самым молодым премьером в новейшей истории Таиланда.

За ее кандидатуру проголосовали 319 депутатов парламента, против - 145, 27 воздержались. Она была единственным кандидатом на пост премьера.

Правящая коалиция имеет 314 из 493 мест в парламенте Таиланда. При этом 141 место из них принадлежит партии «Пхыа Тхаи». Накануне в партии сообщили, что все в коалиции поддерживают кандидатуру Чинават и отдадут свой голос за нее.

В минувшую среду Конституционный суд Таиланда отстранил от должности премьера Сеттху Тхависина из-за нарушения этических норм и постановил, что парламент должен выбрать нового главу правительства.

В суде приняли такое решение из-за того, что Тхависин весной 2024 года назначил главой канцелярии премьера Пичита Чынбана, который в 2008 году был приговорен к шести месяцам тюрьмы за попытку дать взятку судье в размере 2 млн тайских бат (около $55 тыс.).

Пэтонгтарн Чинават станет уже третьим представителем своей семьи на посту премьера. Ее отец занимал пост с 2001 по 2006 год, а ее тетя Йинглак - с 2011 по 2014 год.

Новый премьер-министр родилась 21 августа 1986 года. Она изучала политологию, социологию и антропологию в Университете Чулалонгкорна у себя на родине и международный гостиничный менеджмент в Университете Суррея в Англии. Чинават является крупнейшим акционером тайской компании SC Asset Corporation.

У Чинават двое детей.