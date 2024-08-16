Племяннику Назарбаева Кайрату Сатыбалды изменили приговор, он выйдет из тюрьмы

Кайрат Сатыбалды

CentralAsia (KZ) - Племяннику бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрату Сатыбалды смягчили приговор, заменив остаток срока лишения свободы на ограничение свободы в связи с полным возмещением ущерба.

Приговор вынес суд №2 города Усть-Каменогорск.

Как поясняется в сообщении суда, Сатыбалды в своем ходатайстве указал, что исполнил все требования законодательства для замены наказания более мягким видом. В частности, он возместил по приговору причиненный ущерб, добровольно передал государству активы на общую сумму более 700 млрд тенге. Также Сатыбалды отбыл более 1/3 части наказания, а администрацией исправительного учреждения характеризуется положительно.

«На основании вышеизложенного суд удовлетворил ходатайство осужденного и заменил неотбытую часть наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы на срок 3 года 3 месяца 7 дней. За Сатыбалды установлен пробационный контроль», - говорится в сообщении суда.

Если у Сатыбалды не будет постоянной работы, его привлекут к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее на этой неделе Антикоррупционная служба Казахстана сообщала, что с 2022 года возвращены незаконно приобретенные Кайратом Сатыбалды и связанными с ним лицами имущественные активы и денежные средства на сумму свыше 732,8 млрд тенге, или $1,5 млрд, в том числе $661,5 млн обнаружены за рубежом, в таких стран как Австрия, Лихтенштейн, ОАЭ, Турция. В число возвращенных активов входят: административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые дома, квартиры и автомобили, акции и доли участия в компаниях, железнодорожные пути и денежные средства, в том числе из-за рубежа.

Накануне комитет по возврату активов, который был создан при Генпрокуратуре РК, сообщил, что племянник бывшего президента решил вернуть государству активы еще более чем на 50 млрд тенге ($104 млн).

Кайрат Сатыбалды - сын Сатыбалды Назарбаева, погибшего в ДТП. Кайрат Сатыбалды входил в список самых влиятельных бизнесменов страны по версии Forbes Kazakhstan.

В разное время был замакима Астаны, первым вице-президентом КТЖ, секретарем партии «Нур Отан». Служил на руководящих офицерских должностях в органах КНБ.

Племянника Назарбаева задержали 13 марта 2022 года после январских беспорядков. Его обвинили в многомиллионных хищениях в АО «Казахтелеком» и АО «ЦТС». В сентябре 2022 года суд приговорил его к шести годам в колонии средней безопасности.

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