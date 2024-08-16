2,2 млн доз вакцины от гриппа закупил Казахстан

CentralAsia (KZ) - К предстоящему эпидемиологическому сезону Казахстан закупил 2,2 млн доз вакцины от гриппа, которыми планируется с 1 сентября начать прививать подлежащее население.

В Министерстве здравоохранения ожидают, что еще более 200 тыс. человек получат прививку в частном порядке.

«В этом году закуплено 2,2 млн доз вакцины от гриппа “Гриппол” российского производства. До 1 сентября все медорганизации должны подготовиться к данной вакцинации: обучить своих врачей, медсестер, обеспечить необходимую холодную цепь и холодовой режим, приобрести соответствующие холодильники, если их не хватает, и подготовиться к качественной и полноценной вакцинации населения», - сказал в пятницу в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.

Он напомнил, что бесплатно вакцину могут получить медицинские работники, дети, беременные, взрослые с хроническими заболеваниями, жильцы медико-социальных организаций. Остальные могут получить вакцину на платной основе, которую закупают аптечные сети, частные поликлиники и работодатели.

«Ежегодно более 200 тыс. людей прививаются данной вакциной (платно – В.). По рекомендации ВОЗ охват вакцинированного населения должен составлять не менее 10%, в Казахстане ежегодно вакцинируется более 12% от населения», - добавила заместитель председателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля Зауре Ахметова.

В целом, заверили в Минздраве, эпидемиологическая ситуация по гриппу в Казахстане спокойная и закупленной вакцины достаточно. Вакцинация продлится до ноября.

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