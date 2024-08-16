В Таджикистане кадровые изменения в МВД, Минобороны и Аппарате президента

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане прошли кадровые перестановки. Распоряжения о новых назначениях подписал президент республики Эмомали Рахмон, сообщает пресс-служба главы государства.

Изменения в руководстве коснулись Министерства иностранных дел, Минобороны, МВД, Минсельхоза, Исполнительного аппарата президента, а также АО «Барки точик».

Так, согласно распоряжениям Рахмона и решениями Правительства Таджикистана, Джамшед Сафарзода и Саидасрор Абдуллозода назначены на должности командного состава Министерства обороны, а Нурали Асозода - первым заместителем министра сельского хозяйства.

В связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе Одинашо Вализода освобожден от должности начальника отдела религии, регулирования традиций и праздников и обрядов Исполнительного аппарата, а Гуджахан Абдуфаттохзода - от поста заведующего отделом социального развития Администрации президента.

Также сменены главы отделов МВД в Хороге, районах Хатлонской области, в Варзобе.

В Кушанский и Левакантский районы Хатлонской области, Шахринавский и Зафарабадский, Спитаменский и Аштинский районы Согдийской области назначены новые военные комиссары.

В «Барки точик» изменения коснулись группы реализации проекта «Сокращение потерь энергии» - туда назначен новый директор.

Соответствующие распоряжения подписаны президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, их текст размещен на сайте главы государства.

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