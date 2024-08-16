Таджикистан накроет пыльная буря, - синоптики

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане 16-19 августа ожидается пыльная буря. Она накроет юго-западные и центральные районы Хатлонской области, а также Душанбе, районы республиканского подчинения и северную часть Согдийской области, предупреждает Комитет по чрезвычайным ситуациям при правительстве РТ.

«Это приведет к загрязнению воздуха пылью и частицами размером 10 мкм (PM10) и 2,5 мкм (PM2,5)», - отмечают в ведомстве.

Кроме того, в горных районах Таджикистане в ближайшие сутки возможны ледниковые сели, камнепады и оползни.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения