В Турции обнаружили древнейший календарь человечества

CentralAsia (CA) - В Турции нашли археологическую сенсацию – самый старый солнечный календарь, возраст которого, предположительно, 13 тысяч лет.

В одном из древнейших городов мира – Гебекли-Тепе – на массивных каменных столбах обнаружили необычные рисунки. Ученые считают, что они являются календарем, отслеживающим важные небесные события, включая положения солнца, луны и звезд. Об этом со ссылкой на исследование Эдинбургского университета сообщает Arkeonews.

Возраст древнего города Гебекли-Тепе превышает 12 тысяч лет. Резные изображения животных и абстрактных символов на столбах городища стали предметом для изучения в рамках нового исследования.

«Отметки на каменном столбе на археологическом памятнике Гебекли-Тепе возрастом 12 000 лет в Турции, вероятно, представляют собой древнейший солнечный календарь в истории, созданный в память о катастрофическом ударе кометы», - предполагают ученые.

Они считают, что эти отметки могут свидетельствовать об астрономическом событии глобального масштаба, которое ознаменовало важный поворотный момент в истории человеческой цивилизации.

Отмечается, что календарь, найденный в Гебекли-Тепе, более чем на тысячу лет старше предыдущего рекордсмена.

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