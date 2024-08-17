экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Нельзя сделать скриншот фото чужого профиля: В WhatsApp добавили новую функцию

CentralAsia (CA) -  В WhatsApp отныне нельзя будет сделать скриншот фото чужого профиля. Эту функцию ввели для защиты данных пользователей, также запрещена видеозапись экрана. Об этом нововведении сообщили в справочном центре компании.

«В целях защиты конфиденциальности WhatsApp не позволяет пользователям делать скриншоты фото профиля. Это означает, что вы не можете сделать скриншот фото профиля другого пользователя, а другие пользователи не могут сделать скриншот вашего фото профиля», – объяснили специалисты мессенджера.

Блокирование скриншотов автоматически включено на всех поддерживаемых версиях Android и iOS. Пользователи устройств этих операционных систем не могут делать скриншоты.

Эту функцию невозможно отключить, отметили разработчики.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com