Нельзя сделать скриншот фото чужого профиля: В WhatsApp добавили новую функцию

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- 1:59, 17 августа 2024
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CentralAsia (CA) - В WhatsApp отныне нельзя будет сделать скриншот фото чужого профиля. Эту функцию ввели для защиты данных пользователей, также запрещена видеозапись экрана. Об этом нововведении сообщили в справочном центре компании.
«В целях защиты конфиденциальности WhatsApp не позволяет пользователям делать скриншоты фото профиля. Это означает, что вы не можете сделать скриншот фото профиля другого пользователя, а другие пользователи не могут сделать скриншот вашего фото профиля», – объяснили специалисты мессенджера.
Блокирование скриншотов автоматически включено на всех поддерживаемых версиях Android и iOS. Пользователи устройств этих операционных систем не могут делать скриншоты.
Эту функцию невозможно отключить, отметили разработчики.