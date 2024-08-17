Военный атташе посольства России не только опозорился, но и стал виновником ДТП в Улан-Баторе. ВИДЕО

Петрунин в центре

CentralAsia (MNG) - Генерал-майор Павел Владимирович Петрунин, военный атташе посольства России, стал виновником дорожно-транспортного происшествия. Это произошло, когда он, будучи нетрезвым, испражнялся посреди улицы. Об этом сообщают местные СМИ.

Своими действиями он не только продемонстрировал неподобающе поведение, но и спровоцировал дорожно-транспортное происшествие. Кроме того, он пытался скрыться.

Произошедшее случилось 7 августа около 20:20 в столичном районе Баянзурх.

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