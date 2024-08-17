Военный атташе посольства России не только опозорился, но и стал виновником ДТП в Улан-Баторе. ВИДЕО
- Монголия, происшествия
- 5:04, 17 августа 2024
- Просмотров: 445
Петрунин в центре
CentralAsia (MNG) - Генерал-майор Павел Владимирович Петрунин, военный атташе посольства России, стал виновником дорожно-транспортного происшествия. Это произошло, когда он, будучи нетрезвым, испражнялся посреди улицы. Об этом сообщают местные СМИ.
Своими действиями он не только продемонстрировал неподобающе поведение, но и спровоцировал дорожно-транспортное происшествие. Кроме того, он пытался скрыться.
Произошедшее случилось 7 августа около 20:20 в столичном районе Баянзурх.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения