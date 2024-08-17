В Монголии стартовал Всемирный культурный фестиваль «Нуудэлчин» (Nomad)

CentralAsia (MNG) - В живописной долине «Тайж Хайрхан», которая расположена более чем в 40 км от столицы Монголии Улан-Батора, в пятницу стартовал фестиваль мировой культуры «Нуудэлчин» (Nomad).

Данное мероприятие проводится с целью популяризации монгольской кочевой культуры и наследия в мире, а также для привлечения большего количества отечественных и иностранных туристов.

На этот раз в нем принимают участие представители из 21 монгольского аймака и иностранные делегаты из более 10 стран, включая Китай, Казахстан, Кыргызстан, Филиппины, Республику Корея, Узбекистан и Россию.

В настоящее время монгольская экономика в основном зависит от ориентированного на экспорт горнодобывающего сектора. Развитие туристической сферы рассматривается как наиболее доступное решение для диверсификации экономики.

По словам премьер-министра Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, в рамках реализации политики по поддержке туристического сектора в 2023 году Монголию посетило более 650 тысячи иностранных туристов. «В результате чего доходы от въездного туризма Монголии составили $1,2 млрд», — добавил он.

Напомним, что 2023-2025 годы объявлены «Годами посещения Монголии».

источник: middleasiannews.com

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