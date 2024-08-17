Путин с государственным визитом посетит Азербайджан
- Азия и мир, политика
- 8:54, 17 августа 2024
- Просмотров: 1779 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин 18-19 августа посетит с государственным визитом Азербайджан. Об этом сообщает Кремль.
В ходе переговоров будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы.
По итогам визита планируется принять Совместное заявление глав государств, подписать межправительственные и другие документы.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.