Путин с государственным визитом посетит Азербайджан

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин 18-19 августа посетит с государственным визитом Азербайджан. Об этом сообщает Кремль.

В ходе переговоров будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы.

По итогам визита планируется принять Совместное заявление глав государств, подписать межправительственные и другие документы.