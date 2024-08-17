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Путин с государственным визитом посетит Азербайджан

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин 18-19 августа посетит с государственным визитом Азербайджан. Об этом сообщает Кремль.

В ходе переговоров будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы.

По итогам визита планируется принять Совместное заявление глав государств, подписать межправительственные и другие документы.

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