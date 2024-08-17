В Казахстане назначили главного тренера мужской сборной по боксу

CentralAsia (KZ) - Сатжанов Кайрат Турсунканович назначен главным тренером мужской сборной Казахстана по боксу. Об этом сообщает Федерация бокса Казахстана.

Ранее тренеры мужской сборной были освобождены от должностей после неудачного выступления на Олимпиаде в Париже.

Сатжанову 54 года, он является заслуженным тренером РК по боксу, отличником физической культуры и спорта Республики Казахстан.

В 2021-2022 годах работал главным тренером национальной сборной Казахстана. С 2024 года является страшим тренером молодежной сборной страны.

Под руководством Сатжанова в 2021 году мужская сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном зачете чемпионата мира (Сербия) завоевав 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.

В 2022 году на чемпионате Азии (Иордания) так же второе место (3 золота, 6 серебра, 3 бронзы).

В 2024 году на молодежном чемпионате Азии в Астане подопечные Сатжанова заняли первое место в командном зачете (5 золота, 1 серебро, 3 бронзы).

В качестве личного тренера Кайрат Сатжанов воспитал 7 чемпионов мира и 43 чемпиона Азии по боксу.

В данный момент формируется новый тренерский состав, в том числе будут приглашены: иностранные тренеры-консультанты, тренер по физической подготовке, а также научная группа.

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