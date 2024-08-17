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В Казахстане ожидаются дожди с грозами и шквалистым ветром
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В ближайшие дни на большей части Казахстана синоптическую ситуацию продолжит формировать северо-западный циклон, сохраняя неустойчивую погоду.

Как сообщает Казгидромет, ожидаются дожди с грозами, шквалистым ветром, в северной половине возможно выпадение града.

Сильные дожди ожидаются 17 и 19 августа на северо-западе, 18-19 августа на севере, востоке и юго-востоке Казахстана.

Температура воздуха ожидается: на западе республики ночью +10...+20, днем повышение до +25...+33, на северо-западе и севере страны ночью +8...+18, днем +15...+23, в центре ночью +8...+18, днем +20...+28, на востоке ночью +10...+18, днем ожидается понижение температуры от +25...+35 до +18...+28, на юге также понижение температуры ночью от +18...+23 до +13...+20, днем основной фон +28...+36, на юго-востоке понижение ночью от +20...+25 до +13...+20, днем от +28...+37 до +23...+30.

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