Лукашенко помиловал 30 лиц, осужденных за преступления протестной направленности

CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 августа подписал указ о помиловании 30 лиц, осужденных за преступления протестной направленности.

Как сообщила пресс-служба президента РБ, в числе помилованных 14 женщин и 16 мужчин, некоторые из них имеют серьезные заболевания. Есть лица пенсионного возраста.

«Все они признали вину, искренне раскаялись в содеянном и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни. Контроль за исполнением таких обязательств по поручению главы государства обеспечит Министерство внутренних дел», - говорится в сообщении.