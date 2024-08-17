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Лукашенко помиловал 30 лиц, осужденных за преступления протестной направленности

CentralAsia (CA) -  Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 августа подписал указ о помиловании 30 лиц, осужденных за преступления протестной направленности.

Как сообщила пресс-служба президента РБ, в числе помилованных 14 женщин и 16 мужчин, некоторые из них имеют серьезные заболевания. Есть лица пенсионного возраста.

«Все они признали вину, искренне раскаялись в содеянном и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни. Контроль за исполнением таких обязательств по поручению главы государства обеспечит Министерство внутренних дел», - говорится в сообщении.

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