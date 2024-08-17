Президент Федерации таэквондо Казахстана покинул пост

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстанской Федерации таеквондо Вячеслав Константинович Ким объявил о своем уходе с поста руководителя, сообщает пресс-служба федерации.

Два таэквондиста из Казахстана не смогли завоевать медали на Олимпиаде в Париже.

Вместе с президентом федерации свои должности покидают и вице-президенты Канат Толгатович Сагынаев, Шадияр Алжанович Кондыбаев, Арман Константинович Чилманов, и генеральный секретарь Олжас Талгатович Бесбаев.

Ранее стало известно, что в Казахстане сменился главный тренер федерации бокса.

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