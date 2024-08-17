экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В своей отпуск Сердар Бердымухамедов покатался на велосипеде в «Авазе»

CentralAsia (TM) -  Президент Сердар Бердымухамедов в свой отпуск покатался на велосипеде в Национальной туристической зоне «Аваза» на побережье Каспия. Об этом сообщает издание «Хроники Туркменистана».

«Во время прогулки на велосипеде глава государства осмотрел красоты туристической зоны мирового уровня, расположенной на Каспийском побережье», — отмечает издание.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com