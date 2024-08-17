В своей отпуск Сердар Бердымухамедов покатался на велосипеде в «Авазе»

CentralAsia (TM) - Президент Сердар Бердымухамедов в свой отпуск покатался на велосипеде в Национальной туристической зоне «Аваза» на побережье Каспия. Об этом сообщает издание «Хроники Туркменистана».

«Во время прогулки на велосипеде глава государства осмотрел красоты туристической зоны мирового уровня, расположенной на Каспийском побережье», — отмечает издание.