В своей отпуск Сердар Бердымухамедов покатался на велосипеде в «Авазе»
- Туркменистан, общество
- 14:45, 17 августа 2024
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CentralAsia (TM) - Президент Сердар Бердымухамедов в свой отпуск покатался на велосипеде в Национальной туристической зоне «Аваза» на побережье Каспия. Об этом сообщает издание «Хроники Туркменистана».
«Во время прогулки на велосипеде глава государства осмотрел красоты туристической зоны мирового уровня, расположенной на Каспийском побережье», — отмечает издание.
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