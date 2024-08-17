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Казахстан закупил ПЦР тесты для обнаружения оспы обезьян
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Минздрав Казахстана закупил ПЦР тесты для определения оспы обезьян в Казахстане. Об этом заявил вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, передает Kazinform.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в Казахстане стабильная.

Основным методом профилактики обезьяньей оспы в Казахстане является контроль ввоза заболевания. Минздрав установил термометры в пунктах пропуска аэропортов и пограничных переходов.

По словам вице-министра, все необходимые условия для выявления больных пациентов были организованы, основываясь на предыдущей пандемии COVID-19. Был разработан клинический протокол по заболеванию.

Султангазиев отметил, что особенностью оспы обезьян является то, что она не имеет специфических методов профилактики и лечения. Минздрав также выпустил рекомендации по профилактике для казахстанских туристов.

Начавшаяся в сентябре 2023 эпидемия болезни заразила на африканском континенте 13,7 тысяч человек, из которых 456 умерло. Первый случай заболевания, зарегистрированный вне Африки, был зафиксирован в Швеции.

15 августа Китай усилил пограничный контроль для предотвращения ввоза в страну оспы обезьян. Лица, въезжающие в Китай из стран, где произошла вспышка оспы обезьян, которые имеют симптомы или контактировали с больными должны будут уведомить об этом в таможне при въезде.

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