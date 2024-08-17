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В Узбекистана задержали мужчину, который обещал за $5 тыс. помочь поступить в вуз Кыргызстана

CentralAsia (UZ) -  В ходе оперативного мероприятия в городе Алмалык Ташкентской области задержали мужчину, который обещал за 5000 долларов помочь поступить в вуз Кыргызстана.

Как сообщает Департамент по борьбе с экономическими преступлениями Узбекистана, З.Ю. был задержан с поличным, когда получал деньги у Ш.Х.

Задержанный обещал, что поможет с поступлением на грантовое место в Ошский государственный юридический институт.

Задержанный ранее уже был судим за мошенничество.

Возбуждено уголовное дело по ст. 168 (мошенничество) и ст. 28, 211 (взяточничество) УК РУз, проводится расследование.

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