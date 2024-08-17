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В Ташкенте ограничили скорость автобусов

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте городские автобусы будут ездить со скоростью не более 50 км/час. Об этом сообщил vzglyad.uz со ссылкой на «Тошшахартрансхизмат».

За соблюдением нового ограничения скорости будет следить специальная программа, которая не позволит автобусу ехать быстрее.

Как отмечают представители предприятия, эта мера направлена на то, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и предотвратить аварии на дорогах.

Установка программного обеспечения на автобусы идёт по плану и должна завершиться к сентябрю 2024 года.

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