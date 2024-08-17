ООН объявила о подготовке масштабной кампании вакцинации от полиомиелита в Газе

CentralAsia (CA) - Вирус полиомиелита уже циркулирует в Газе, и это означает, что сотни тысяч детей находятся в смертельной опасности. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

По словам главы ООН, в последние недели полиовирус был обнаружен в пробах сточных вод в Хан-Юнисе и Дейр-эль-Бале. Для предотвращения и сдерживания распространения полиомиелита потребуются масштабные, скоординированные и немедленные усилия. В этой связи ООН планирует начать в конце августа кампанию по вакцинации от полиомиелита в Газе для более чем 640 тысяч детей в возрасте до 10 лет.

«Я призываю все стороны немедленно предоставить конкретные гарантии, устанавливающие гуманитарную паузу для проведения кампании», – сказал Гутерриш.

Всемирная организация здравоохранения, по словам Антониу Гутерриша, уже одобрила выпуск 1,6 миллиона доз вакцины от полиомиелита. ЮНИСЕФ координирует доставку вакцин и оборудования для их хранения. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), крупнейший поставщик первичной медико-санитарной помощи в Газе, готовит медицинские бригады для доставки вакцин на места.

«Задачи стоят серьезные, – подчеркнул глава ООН. – Системы здравоохранения, водоснабжения и санитарии в Газе разрушены. Большинство больниц и пунктов оказания первичной медицинской помощи не функционируют. Люди постоянно находятся в бегах в поисках безопасности. Конфликт серьезно помешал проведению плановой иммунизации, что увеличивает распространение других предотвратимых заболеваний, таких как корь и гепатит А».

Антониу Гутерриш сообщил, что в вакцинации примут участие 708 бригад первичной медико-санитарной помощи в медицинских учреждениях и еще 316 бригад, которые будут выезжать на места.

«Для успешного проведения кампании по вакцинации против полиомиелита в первую очередь необходима безопасность, – сказал глава ООН. – Она нужна медикам, чтобы они могли выполнять свою работу, а также детям и их семьям, чтобы они могли добраться до медицинских учреждений».

Генеральный секретарь обратился ко всем сторонам конфликта с призывом предоставить медицинским работникам гарантии безопасности на время кампании вакцинации.