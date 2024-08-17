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В Таджикистане произошло землетрясение силой 3,5 балла в эпицентре

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане в 11:48 17 августа произошло землетрясение силой 3,5 балла в эпицентре, сообщает Институт сейсмологии Академии наук КР.

Очаг землетрясения располагается недалеко от города Навобод, в 118 км к юго-западу от Баткен.

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