В Таджикистане произошло землетрясение силой 3,5 балла в эпицентре

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане в 11:48 17 августа произошло землетрясение силой 3,5 балла в эпицентре, сообщает Институт сейсмологии Академии наук КР.

Очаг землетрясения располагается недалеко от города Навобод, в 118 км к юго-западу от Баткен.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения