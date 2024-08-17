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В Саратовской области гражданку Узбекистана посадили на 8 лет за сбыт наркотиков
// RODNAE Productions

CentralAsia (CA) -  В Балашове Саратовской области иностранную гражданку отправили в колонию за сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает издание «Четвертая власть».

Суд установил, что весной 2024 года подсудимая (по информации «Четвертой Власти», гражданка Узбекистана) вступила в сговор с неизвестным и по его указаниям забрала в Московской области оптовую партию наркотиков (героин массой 210,5 грамм). После этого она распределила вещества по частям и спрятала в разных местах улицы Софинской в Балашове. Полиция заметила это в момент закладывания «тайника» и остановила ее преступную деятельность. При досмотре правоохранители обнаружили оставшуюся часть наркотиков (204,6 грамм).

Деньги, полученные за продажу товара, женщина «выводила» с помощью чужих банковских карт. Таким образом, ей удалось легализовать 200 тысяч рублей.

Ее признали виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков и легализации доходов, полученных преступным путем. За это ей назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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