ЦИК Беларуси готов к проведению президентских выборов в любой момент, - глава ЦИК

CentralAsia (CA) - ЦИК готов к проведению президентских выборов в любой момент, заявил председатель ЦИК Игорь Карпенко, передает БЕЛТА.

«В соответствии с законодательством, отталкиваясь от инаугурации президента Республики Беларусь в 2020 году, последняя дата проведения выборов президента - не позднее 20 июля 2025 года. Решение о назначении выборов принимает Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь, - сказал Игорь Карпенко. - Нужно подчеркнуть, что президентские выборы завершают ту масштабную политическую модернизацию, которую запустил республиканский референдум, внеся изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь в 2022 году. И логично, что выборы президента, как важной ветви власти, которая координирует другие ветви власти, - достаточно важный институт в этой политической модернизации. Поэтому будем ждать решения Палаты представителей. ЦИК готов к проведению выборов в любой момент.

По его словам, ЦИК уже подготовлены методические рекомендации. ЦИК обучает потенциальных организаторов выборов. На базе Академии управления при Президенте организованы соответствующие курсы. Подобные курсы организованы на базе институтов развития образования в регионах.

«Мы, естественно, работаем с территориями по определению мест, где будут проходить выборы, то есть участки для голосования. Что-то надо подремонтировать, какое-то оборудование закупить дополнительное. Мы планомерно работаем в этом направлении. И это обычное явление, когда после проведения одних выборов ЦИК начинает подготовку к следующим выборам после истечения срока полномочий того или иного органа, который избирается», - дополнил Игорь Карпенко.

Александр Григорьевич Лукашенко — первый и на данный момент единственный президент Республики Беларусь. Принимал участие в президентских выборах 1994, 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 года.