В Подмосковье выявили иностранцев, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет

CentralAsia (CA) - Следователи в ходе рейдов в подмосковных Серпухове и Чехове нашли десять иностранцев, которые ранее получили российское гражданство, но не встали на воинский учет, сообщает РБК.

Как сказал следователь-криминалист Артем Ковалев, рейды проходили несколько дней.

Следователи и сотрудники Госавтоинспекции проверяли документы граждан в общественных местах.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства в случае отказа от постановки на воинский учет. МВД обязали передавать сведения о мужчинах, которым одобрили получение российского паспорта.

Власти заговорили об ужесточении миграционной политики после теракта в подмосковном «Крокусе», который произошел 22 марта. В результате нападения погибли свыше 140 человек, еще более 500 пострадали. По подозрению задержали четырех гражданин Таджикистана, они находятся под арестом.