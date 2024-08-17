В аэропорту Астаны экстренно приземлился самолет Swissair из-за подозрения на инсульт у пассажира

CentralAsia (KZ) - После экстренной посадки и съезда в грунт швейцарского рейса аэропорт Астаны закрыл прием рейсов, передает Tengrinews.kz.

В пресс-службе аэропорта Астаны сообщили, что в 16:00 по местному времени рейс SWR161 авиакомпании Swissair, выполнявший полет из Токио в Цюрих на борту Boeing 777-300ER (бортовой номер HBJNI), произвел экстренную посадку в аэропорту Астаны.

Экипаж принял решение приземлиться из-за подозрения на инсульт у 50-летнего пассажира.

После успешной посадки в 16:00 во время разворота на рулежной дорожке по ошибке экипажа самолет съехал на грунт. В связи с этим в 16:03 была объявлена тревога для выполнения аварийно-спасательных работ, сообщили в аэропорту.

Аэропорт Астаны временно закрылся для всех рейсов на два часа. В результате этого ожидаются задержки регулярных рейсов.

В 18:34 аэропорт восстановил работу.

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