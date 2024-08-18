На Земле наблюдается сильная магнитная буря

CentralAsia (CA) - Вечером 17 августа на Земле началась сильная магнитная буря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале.

«После 18 часов индекс состояния геомагнитного поля Кр превысил 6 единиц, что соответствует уровню средней магнитной бури класса G1. Далее возмущения геомагнитного поля нарастали и в 20 часов 46 минут по московскому времени магнитная буря стала сильной, класса G3», - написал он.

По прогнозам магнитные бури, с колебаниями интенсивности до слабой до сильной, продлятся как минимум до полудня воскресенья.